  • الجمعة ٢ شعبان ١٤٤١
  • الجمعة , مارس 27, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278759 تاريخ النشر: آذار 27, 2020 الوقت: 21:10 الاقسام: محليات  
ايران: الحظر الأمريكي الجديد استمرار لسياسات ترامب المحرضة على الكراهية

ايران: الحظر الأمريكي الجديد استمرار لسياسات ترامب المحرضة على الكراهية

عدّ متحدث البعثة الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة "عليرضا ميريوسفي"، قرارات الحظر الجديدة الصادرة عن امريكا بانها نموذج آخر للسياسة المنبثقة عن "وزراء الكراهية" ضد ايران.

جاء ذلك في تصريح ادلى به "يوسفي"، اليوم الجمعة، ردّا على قرارات الحظر الجديدة الصادرة عن واشنطن بحق اشخاص ومؤسسات ايرانية واجنبية ذات الصلة بالجمهورية الاسلامية الايرانية.
واضاف الدبلوماسي الايراني، "ان فرض الحظر الجديد في الوقت الذي يخوض الايرانيون كفاحا شاملا ضد فيروس كوفيد 19 (كورونا) وفي خضم تزايد عدد انصار الغاء الارهاب الاقتصادي ضد ايران، ومنهم القادة ونواب البرلمانات لدى مختلف البلدان (بما فيها امريكا) ومسؤولون امميون واعضاء منظمات المجتمع المدني، كل ذلك يكشف بوضوح عن نموذج آخر لسياسة امريكا اللانسانية التي يقودها "وزراء الكراهية" صوب ايران.
وكان "مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية" اعلن امس الخميس عن قراره في ادراج اسماء 15 شخصا ومؤسسة ايرانية واجنبية ذات صلة بالجمهورية الاسلامية الايرانية على قائمة ما يسمى "بالحظر ضد الارهاب".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/7179 sec