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رقم الخبر: 278758 تاريخ النشر: آذار 27, 2020 الوقت: 21:08 الاقسام: اقتصاد  
المركزي الإيراني يحاول رفع القيود المفروضة لمواجهة كورونا

المركزي الإيراني يحاول رفع القيود المفروضة لمواجهة كورونا

كتب محافظ البنك المركزي في مذكرة: بعيدا عن الحملة الدعائية، فإن محاولتنا الوحيدة هي إزالة القيود المفروضة عن الحوالات الخارجية للبنك المركزي ليتمكن من تسديد فواتير شراء الأدوية والتجهيزات الطبية لمكافحة فيروس كورونا .

وكتب عبد الناصر همتي اليوم (الجمعة): ان الوضع الاقتصادي للناس في هذه الايام يتطلب دعم وجهود سريع من قبل المسؤولين نظرا لضغوط الحظر الجائر وانتشار فيروس كورونا .
وأضاف: إن البنك المركزي سيبذل قصارى جهده لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة، من الموارد المالية العائدة في الاساس لإيران، لتوريد الأدوية والمعدات الطبية والانسانية استمرارا لنهجه الفاعل وجهوده المستمرة وبدعم واسناد من وزير الخارجية.
وصرح محافظ البنك المركزي: بان الجهود المبذولة تأتي في اطار الحصول على تمويل سريع من صندوق النقد الدولي كحق قانوني ونهائي لإيران والسعي للافراج عن الارصدة الايرانية المجمدة للبنك المركزي الإيراني، التي تم تجميدها بشكل غير عادل وتحت ضغط من الحكومة الأمريكية.
وأشار همتي في المذكرة إلى أن الجميع يعرف أن الوضع الحرج الحالي يتطلب ازالة جميع القيود من امام الدول لتتمكن من تلبية احتياجاتها الملحة والإنسانية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد أن البنك المركزي سيبذل قصارى جهده لحصول المزيد من الانفراج لمعالجة المشاكل وتلبية احتياجات الناس، كما كان الحال قبل تفشي كورونا.

 
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