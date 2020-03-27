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رقم الخبر: 278757 تاريخ النشر: آذار 27, 2020 الوقت: 21:06 الاقسام: محليات  
ظريف مخاطباً أمريكا: أطلقوا سراح مواطنينا

ظريف مخاطباً أمريكا: أطلقوا سراح مواطنينا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر،أن أمريكا تحتجز عددا من العلماء دون أي اتهام أو باتهامات ملفقة تتعلق بالحظر ولا تطلق سراحهم، مخاطبا المسؤولين الامريكيين: أطلقوا سراح مواطنيها.

واشار ظريف في تغريدته اليوم الجمعة الى أن الولايات المتحدة تحتجز عددا من العلماء الإيرانيين دون أي اتهام أو باتهامات مفبركة تتعلق بالحظر على إيران ولاتطلق سراحهم حتى عندما ترفض محاكمها هذه الاتهامات الباطلة .
وأضاف ظريف ان أمريكا تمتنع أيضا عن منح اجازة مرضية للأشخاص الأبرياء في ظل تفشي فيروس كورونا في السجون الأمريكية المرعبة.
وأرفق ظريف تغريدته بخبر لصحيفة الغارديان البريطانية نقلت فيه عن العالم الايراني سيروس عسكري المحتجز في دائرة الهجرة الامريكية ان المسؤولين الامريكيين يتعمدون عدم تزويد المحتجزين بالكمامات والمعقمات ليُصابوا بفيروس كورونا .
يذكر ان المحاكم الامريكية ابطلت التهم الموجهة للمهندس عسكري لكن السلطات الامريكية ترفض اطلاق سراحه .

 
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