  • الجمعة ٢ شعبان ١٤٤١
  • الجمعة , مارس 27, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278756 تاريخ النشر: آذار 27, 2020 الوقت: 14:41 الاقسام: دوليات  
الخارجية الأمريكية تحمل الصين "مسؤولية خاصة" في مكافحة كورونا

الخارجية الأمريكية تحمل الصين "مسؤولية خاصة" في مكافحة كورونا

رأت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الصين تتحمل مسؤولية خاصة أمام العالم بشأن مكافحة الفيروس التاجي، وهي ملزمة بمساعدة الدول الأخرى.

وانتقدت الخارجية الصين مجددا، مشيرة إلى أن بكين تتحمل مسؤولية "إخفاء المعلومات عما حدث في ووهان".
وورد في إحاطة إعلامية من مدير إدارة الموارد بالخارجية الأمريكية، جيمس ريتشاردسون "أود ببساطة أن أقول إن الحزب الشيوعي الصيني يتحمل مسؤولية خاصة في تقديم مساعدة للعالم، غير ملزمة بالشروط والقيود، ويجب عليه أن يتحمل مسؤولية إخفاء المعلومات حول ما حدث في ووهان، وهو أمر يعيه الجميع".
وعبر المسؤول عن اعتقاده "أن جميع دول العالم .. يجب أن تكون قادرة على تلقي مساعدة شفافة عالية الجودة من أي مانح، ونحن نحث جميع المانحين، وخاصة الصين، التي نرى أنها تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الشأن، على تقديم هذه المساعدة".
وقال ريتشاردسون أيضا في تسويق وجهة نظره: "لا يمكننا أن نثقل كاهل الدول التي تعاني من صعوبات مالية، وتصطدم حاليا بالوباء علاوة على الصعوبات الاقتصادية. يجب ألا نطلب منها أن تدخل في ديون أخرى حتى يبقى سكانها أصحاء".
وخلال مشاركتها في ذات الإحاطة، قالت نائبة رئيس وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية بوني غليك، إن أفغانستان وأنغولا وبنغلاديش وفيتنام كانت بين "البلدان ذات الأولوية العالية"، مضيفة أن خطط تلقي المساعدة الأمريكية في مكافحة الفيروس التاجي الجديد تشمل، زامبيا وزمبابوي وإندونيسيا والعراق وكازاخستان وكمبوديا وكينيا وقرغيزستان ولاوس ومنغوليا وميانمار ونيبال ونيجيريا وباكستان وطاجيكستان وتايلاند وتركمانستان وأوزبكستان والفلبين وإثيوبيا وجنوب إفريقيا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: تاس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1732 sec