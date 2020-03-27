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رقم الخبر: 278755 تاريخ النشر: آذار 27, 2020 الوقت: 14:33 الاقسام: محليات  
144 وفاة جديدة في ايران بسبب كورونا

144 وفاة جديدة في ايران بسبب كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة 32 الفا و 332 شخصا ، وبوفاة 144 شخصا اخرا، ارتفع عدد المتوفين الى 2378 والمتعافين 11 الفا و133 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  2926 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 32  الفا و و332 حالة لغاية الان بينهم  ۲۸۹۳ في وضع حرج.
واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 11 الفا و133 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 144 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى  2378 شخصا.

 
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