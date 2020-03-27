|عاجل :
|للمزید
|رقم الخبر: 278752
|تاريخ النشر: آذار 27, 2020
|الوقت: 14:14
|الاقسام: محليات
|
الرئيس روحاني يشيد بالكادر الطبي في محافظة يزد
في اتصال عبر دائرة الفيديو مع محافظة يزد ، استمع الرئيس حسن روحاني الى تقرير عن مكافحة كورونا في المحافظة مشيدا بالكادر الطبي في مستشفى الشهيد صدوقي ، معتبرا ان خدماته لاتُنسى.
وخلال الاتصال الذي جرى صباح اليوم الجمعة ، اشار الرئيس روحاني الى ان الحكومة خصصت ميزانية اضافية لوزارة الصحة لدعم جهودها في مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وحول مغادرة الرعايا الافغان الموجودين في ايران الى بلادهم ، قال روحاني ان عودتهم تجري باشراف مناسب من السلطات الصحية.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر