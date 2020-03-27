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رقم الخبر: 278752 تاريخ النشر: آذار 27, 2020 الوقت: 14:14 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يشيد بالكادر الطبي في محافظة يزد

الرئيس روحاني يشيد بالكادر الطبي في محافظة يزد

في اتصال عبر دائرة الفيديو مع محافظة يزد ، استمع الرئيس حسن روحاني الى تقرير عن مكافحة كورونا في المحافظة مشيدا بالكادر الطبي في مستشفى الشهيد صدوقي ، معتبرا ان خدماته لاتُنسى.

وخلال الاتصال الذي جرى صباح اليوم الجمعة ، اشار الرئيس روحاني الى ان الحكومة خصصت ميزانية اضافية لوزارة الصحة لدعم جهودها في مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وحول مغادرة الرعايا الافغان الموجودين في ايران الى بلادهم ، قال روحاني ان عودتهم تجري باشراف مناسب من السلطات الصحية.

 
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