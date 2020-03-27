الرئيس روحاني يشيد بالكادر الطبي في محافظة يزد في اتصال عبر دائرة الفيديو مع محافظة يزد ، استمع الرئيس حسن روحاني الى تقرير عن مكافحة كورونا في المحافظة مشيدا بالكادر الطبي في مستشفى الشهيد صدوقي ، معتبرا ان خدماته لاتُنسى.