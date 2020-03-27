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رقم الخبر: 278751 تاريخ النشر: آذار 27, 2020 الوقت: 14:12 الاقسام: اقتصاد  
سعر برميل "برنت" يهبط دون مستوى 26 دولاراً

سعر برميل "برنت" يهبط دون مستوى 26 دولاراً

انخفض سعر برميل "برنت" خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى دون مستوى 26 دولارا، خلافا للخام الأميركي الذي صعد بنحو طفيف.

وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، جرى تداول مزيج "برنت" عند مستوى 25.98 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.4% عن إغلاق الجلسة السابقة.
لكن المزيج العالمي عوض بعض الخسائر عقب ذلك بخمس دقائق حيث جرى تداوله عند مستوى 26.13 دولار للبرميل.
وجاء الهبوط خلافا للخام الأميركي، الذي صعد وسجل مستوى عند 22.78 دولار للبرميل، إذ ارتفع بنسبة 0.8% عن إغلاق الجلسة السابقة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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