  • الجمعة ٢ شعبان ١٤٤١
  • الجمعة , مارس 27, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278750 تاريخ النشر: آذار 27, 2020 الوقت: 13:49 الاقسام: عربيات  
سلطنة عمان تدخل مرحلة الخطر

سلطنة عمان تدخل مرحلة الخطر

حذر الدكتور محمد بن سيف الحوسني، وكيل وزارة الصحة العمانية، من دخول السلطنة أخطر مرحلة وهي مرحلة النقل المجتمعي لفيروس كورونا، متوقعا زيادة أعداد المصابين بالفيروس الذي تحول لوباء عالمي خلال الأيام المقبلة.

وبحسب موقع وطن يغرد، فقد قال "الحوسني" خلال لقاء مع برنامج "عمان نهضة متجددة" بتلفزيون سلطنة عمان بث، الخميس، "دخلنا مرحلة النقل المجتمعي لفيروس كورونا وهناك توقع بزيادة حالات الإصابة بالفيروس خلال المرحلة المقبلة".
وحذر من أن معظم الإصابات تأتِ من الأشخاص الذين لا تبدو عليهم أعراض المرض.
وشدد الحوسني على أن العزل المنزلي يحقق نتائج إيجابية بسبب الدعم النفسي الذي يجده المصاب، مشيرا بأن معظم حالات الإصابة أعراضها بسيطة والعزل المنزلي لم يتسبب في انتقال العدوى.
وقال إن نحو 9500 شخص تم عزلهم منذ تفشي الوباء وأغلب الحالات تم عزلها منزليا ولم يتأكد حتى الآن سوى إصابة 103 حالات فقط.
وأعلنت وزارة الصحة بعمان عن تسجيل 10 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) في السلطنة، عدد (5) منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و (2 ) مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وتخضع 3 للتقصي الوبائي، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة ( 109 )حالة.
وأكدت الوزارة أن عدد الحالات التي شُفيت حتى الآن بلغ 23.
وأهابت الوزارة بالجميع التقيّد التام بإجراءات الحجر الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة حسب الإرشادات.
كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب اللمس للوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0656 sec