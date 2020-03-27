  • الجمعة ٢ شعبان ١٤٤١
  • الجمعة , مارس 27, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278749 تاريخ النشر: آذار 27, 2020 الوقت: 13:47 الاقسام: دوليات  
إكتشاف 25 إصابة بكورونا على متن حاملة طائرات أميركية

إكتشاف 25 إصابة بكورونا على متن حاملة طائرات أميركية

أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية بأنه تم اكتشاف 25 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف العسكريين على متن حاملة الطائرات البحرية"ثيودور روزفلت".

ونقلت الشبكة عن مصادر عسكرية، أنه من المرجح أن يكون هناك أيضا عشرات الإصابات على متن الحاملة الأمريكية، التي تعمل بالطاقة النووية.
وقبل ذلك أعلن توماس مودلي القائم بأعمال وزير البحرية الأميركية، في إيجاز صحفي بمقر الوزارة، عن وجود ثلاثة بحارة مصابين بالفيروس على متن الحاملة، وتم نقلهم جوا إلى مركز طبي في المحيط الهادئ، وأنه تم إجراء العزل لمن خالطوا المصابين من طاقم الحاملة وعددهم 5000.
وفي آخر إحصائيات أعلنتها جامعة جونز هوبكنز، التي تعد إحصائيات استنادا إلى بيانات من السلطات الفيدرالية والمحلية، تم تسجيل نحو 83.8 ألف إصابة بالفيروس المستجد في الولايات المتحدة، وأكثر من 1200 حالة وفاة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2798 sec