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رقم الخبر: 278747 تاريخ النشر: آذار 27, 2020 الوقت: 13:41 الاقسام: محليات  
مباحثات هاتفية بين رئيس البرلمان الايراني ونظيره الروسي حول كورونا

مباحثات هاتفية بين رئيس البرلمان الايراني ونظيره الروسي حول كورونا

تباحث رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني مساء الخميس هاتفيا مع رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشسلاف فالودين، بشان تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا والسبل المشتركة الكفيلة بمواجهته.

وفي هذا الاتصال الهاتفي قال لاريجاني، ان تبادل الخبرات والمشاورات الطبية والعلاجية بين ايران وروسيا ضروري لمواجهة تفشي فيروس كورونا ومعالجة المصابين به.
ووجه رئيس مجلس الشورى الاسلامي الشكر والتقدير لروسيا لارسالها مساعدات طبية الى ايران لمكافحة فيروس كورونا.
ووصف لاريجاني استمرار اميركا وحلفائها في سياساتهم الخاطئة المتمثلة بفرض الحظر على بعض الدول منها ايران وروسيا بانه لاانساني واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تدين تصرف اميركا الهدام في فرض اجراءات الحظر الاحادية ضد بعض الدول والتي ادت الى الاخلال بمكافحة هذا الفيروس في بلادنا وتعريض حياة الاف الافراد الابرياء للخطر في انحاء العالم، تدعو الى الغاء جميع اجراءات الحظر الاميركية اللاانسانية ومنها الحظر على المعدات الطبية والدوائية.
واعرب عن سروره للمسيرة المتنامية للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وقال، ان التوافقات بين ايران وروسيا خلال الاجتماعات الاخيرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين مسؤولي البلدين وكذلك اللجنة العليا للتعاون البرلماني بين البلدين تتم متابتعها بجدية.  
من جانبه اكد رئيس مجلس الدوما الروسي دعم الدوما لتطوير العلاقات الودية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.
واشار فالودين الى انتشار فيروس كورونا في مختلف مناطق العالم ومنها ايران وروسيا وقال، ان روسيا ترحب بتبادل الخبرات بين القطاعات الطبية والعلاجية في البلدين من اجل الوصول الى سبل لمواجهة هذا الفيروس الفتاك.
واعتبر استمرار الحظر الاحادي واللاقانوني الاميركي ضد الدول الاخرى بانه مرفوض وقال، ان روسيا تعارض الحظر الاميركي خاصة في هذه الظروف التي يخل فيه بمسيرة المكافحة العالمية لفيروس كورونا، وتدعو الى الغاء جميع اشكال الحظر.

 
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