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رقم الخبر: 278746 تاريخ النشر: آذار 27, 2020 الوقت: 13:38 الاقسام: محليات  
سلوفينيا تتضامن مع ايران في مواجهة كورونا

سلوفينيا تتضامن مع ايران في مواجهة كورونا

أعرب الرئيس السلوفيني عن تضامنه وشعب بلاده مع الشعب الايراني في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي رسالة بعثها الى الرئيس الايراني حسن روحاني، تمنى الرئيس السلوفيني بروت باخور افضل امانيه للحكومة والشعب الايراني لمناسبة عيد النوروز وبدء العام الايراني الجديد (بدا في 20 اذار/مارس)، معربا عن تضامنه وتعاطفه مع الشعب الايراني في مواجهة فيروس كورونا.
وجاء في جانب من الرسالة، في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها بلدانا فيروس "كوفيد-19 " اود بان اعرب اصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السلوفيني عن اسفنا وحزننا فيما يتعلق بمرض "كوفيد-19" الذي حصد حياة الكثير من الايرانيين.
واعلن الرئيس السلوفيني استعداد بلاده لمواصلة الجهود من اجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

 
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