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رقم الخبر: 278745 تاريخ النشر: آذار 27, 2020 الوقت: 13:36 الاقسام: محليات  
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب شرق ايران

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب شرق ايران

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الجمعة مدينة فارياب التابعة لمحافظة كرمان ( جنوب شرق ايران ) .

واعلن مركز رصد الزلازل بموسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع عند الساعة الحادية عشرة و10 دقائق و43 ثانية صباح اليوم الجمعة (حسب التوقيت المحلي ) وعلى حدود محافظتي كرمان وهرمزكان ضواحي مدينة فارياب.
و مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 28.30  والطول 57.30 درجة وفي عمق 14 كم من سطح الارض.
ولم تصل اي تقارير بوقوع ضحايا او خسائر مادية جراء هذا الزلزال.
مدينة فارياب احدى مدن محافظة كرمان وتقع على مسافة 330 كم جنوب مركز المحافظة.

 
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