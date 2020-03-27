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رقم الخبر: 278741 تاريخ النشر: آذار 27, 2020 الوقت: 13:25 الاقسام: محليات  
شمخاني: البنية التحتية للبلاد برزت في مواجهة أزمة كورونا

شمخاني: البنية التحتية للبلاد برزت في مواجهة أزمة كورونا

أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني بان قدرة البنية التحتية للبلاد التي تبلورت بفضل الثورة الاسلامية برزت في مواجهة ازمة كورونا.

وكتب شمخاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس، ان ايران كانت قبل الثورة تابعة بالمطلق للخدمات الطبية الاجنبية ولكن بفضل الثورة الاسلامية تبرز الان معجزة قدرة البنية التحتية في مواجهة ازمة كورونا.
واضاف، ان زيادة اعداد المستشفيات والجامعات واخصائيی العلوم الطبية في مختلف انحاء البلاد تعد رصيدا قليل النظير للدفاع عن سلامة المواطنين.

 
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