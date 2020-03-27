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رقم الخبر: 278740 تاريخ النشر: آذار 27, 2020 الوقت: 13:23 الاقسام: محليات  
جهانغيري يؤكد ضرورة البقاء في المنازل لمواجهة فيروس كورونا

جهانغيري يؤكد ضرورة البقاء في المنازل لمواجهة فيروس كورونا

أكد النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري ضرورة التزام العزل الاجتماعي والبقاء في المنازل من اجل مواجهة فيروس كورونا.

وخلال حديثه مع محافظ اصفهان عبر الفيديو كونفرانس مساء الخميس قال جهانغيري، انه وبغية ضمان سلامة المجتمع ومواجهة كورونا لا سبيل امامنا سوى التزام مسالة العزل الاجتماعي والبقاء في المنازل والمشاركة الجماعية في سياق تنفيذ هذه الاستراتيجية.
واضاف، ان التقارير تشير الى ان 85 بالمائة من المواطنين في بعض المحافظات لم يسافروا (خلال عطلة عيد النوروز) الا ان الـ 15 الباقين اما انهم لم ياخذوا خطر كورونا على محمل الجد واما انهم لا يعيرون اهمية لسلامتهم وسلامة الاخرين ذلك لان الفرد المصاب يمكن ان يصيب الكثير من الافراد القريبين منه والاخرين.

 
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