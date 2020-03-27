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رقم الخبر: 278739 تاريخ النشر: آذار 27, 2020 الوقت: 01:17 الاقسام: دوليات  
بابا الفاتيكان غير مصاب بفيروس كورونا

بابا الفاتيكان غير مصاب بفيروس كورونا

أفاد صحفيان إيطاليان، بأن بابا الفاتيكان فرنسيس غير مصاب بفيروس كورونا، وأن الفحص الطبي أكد أنه على ما يرام، حيث أقام القداس الصباحي اليومي في مقر إقامته.

وذكر مراسلا صحيفتي "ميساجيرو" و"فاتو كوتيديانو" في الفاتيكان، أن "الحبر الأعظم خضع أمس الأربعاء للفحص بعدما تأكدت إصابة رجل دين خالطه".
وأجري الفحص لجميع من يعملون في دار "القديسة مارتا"، وخصوصا الفريق العامل القريب من البابا، وجاءت نتيجة كل الفحوص سلبية.
ولم تؤكد المعلومات رسميا من جانب الفاتيكان، الذي لم يعلق على فحص أجري للبابا بداية الشهر الجاري، حين ظهرت عليه أعراض إنفلونزا دفعته إلى إلغاء كافة أنشطته.
من جهته، أفاد موقع "فاتيكان إينسايدر" بأن "الحبر الأعظم محاط منذ وقت معين بطوق صحي ضد العدوى، يرافقه في كل تنقلاته".
وأشار الموقع، إلى أن البابا "لم يعد يتناول وجباته في الصالون المشترك لمقر إقامته، بل في شقته، فيما يتخذ المقربون منه كافة الإجراءات الوقائية المطلوبة".

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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