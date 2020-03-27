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رقم الخبر: 278737 تاريخ النشر: آذار 27, 2020 الوقت: 01:12 الاقسام: محليات  
50 مليون ايراني شاركوا إلكترونياً في الفحص الخاص بفيروس كورونا

50 مليون ايراني شاركوا إلكترونياً في الفحص الخاص بفيروس كورونا

أعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني علي رضا رئيسي مشاركة اكثر من 50 مليون مواطن الكترونيا في الفحص الخاص بفيروس كورونا في اطار مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة الفيروس.

وقال رئيسي في تصريح له اليوم الخميس، ان هذه العملية جارية في جميع المحافظات بحضور واسع من قبل خبراء القطاع الصحي و 23 الف فريق خاص حيث تم فحص اكثر من 50 مليون مواطن عن طريقين هما الاتصال الهاتفي 4030 والمنظومة الالكترونية  salamat.gov.ir .
واشار رئيسي الى بدء مشروع العزل الاجتماعي، وقال، ان المواطنين بالتزامهم الكامل بهذا المشروع سيتخذون خطوة واسعة في مسار التغلب على مرض "كوفيد-19".
واكد بان سلسلة انتقال الفيروس ستنكسر بالتاكيد من خلال عدم السفر والبقاء في المنزل.

 
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