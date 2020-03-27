وقال رئيسي في تصريح له اليوم الخميس، ان هذه العملية جارية في جميع المحافظات بحضور واسع من قبل خبراء القطاع الصحي و 23 الف فريق خاص حيث تم فحص اكثر من 50 مليون مواطن عن طريقين هما الاتصال الهاتفي 4030 والمنظومة الالكترونية salamat.gov.ir .

واشار رئيسي الى بدء مشروع العزل الاجتماعي، وقال، ان المواطنين بالتزامهم الكامل بهذا المشروع سيتخذون خطوة واسعة في مسار التغلب على مرض "كوفيد-19".

واكد بان سلسلة انتقال الفيروس ستنكسر بالتاكيد من خلال عدم السفر والبقاء في المنزل.