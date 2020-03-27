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رقم الخبر: 278736 تاريخ النشر: آذار 27, 2020 الوقت: 01:10 الاقسام: محليات  
ظريف يدعو العالم لعدم الوقوف متفرجاً على الحظر التعسفي الأميركي ضد ايران

ظريف يدعو العالم لعدم الوقوف متفرجاً على الحظر التعسفي الأميركي ضد ايران

دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف دول العالم لعدم الوقوف موقف المتفرج امام الحظر الاميركي التعسفي ضد ايران.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف اليوم الخميس: ان فيروس "كوفيد -19" يجتاح العالم ولا يستثني شعبا من الشعوب. حتى اكبر اقتصاد في العالم بحاجة الى مساعدة الاخرين لمواجهة تفشي هذا الوباء، لكن اميركا مازالت غير مستعدة لوقف ارهابها الاقتصادي ضد ايران.
واضاف، هل ان الولايات المتحدة تريد "وباء دائميا"؟ الضرورة الاخلاقية تستدعي وقف التفرج على الحظر التعسفي.

 
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