وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف اليوم الخميس: ان فيروس "كوفيد -19" يجتاح العالم ولا يستثني شعبا من الشعوب. حتى اكبر اقتصاد في العالم بحاجة الى مساعدة الاخرين لمواجهة تفشي هذا الوباء، لكن اميركا مازالت غير مستعدة لوقف ارهابها الاقتصادي ضد ايران.

واضاف، هل ان الولايات المتحدة تريد "وباء دائميا"؟ الضرورة الاخلاقية تستدعي وقف التفرج على الحظر التعسفي.