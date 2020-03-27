وفي تصريحه مساء اليوم الخميس اشار موسوي الى اقتراح الامين العام لمنظمة الامم المتحدة الداعي لوقف اطلاق النار في جميع مناطق العالم ومن ضمنه في اليمن من اجل المزيد من الاستعداد لمواجهة تفشي فيروس كورونا وقال، ان اليمن وبسبب الحرب المدمرة تواجه اكبر كارثة انسانية.

واضاف، ان العدوان العسكري من قبل القوات الاجنبية والحصار الجوي والبحري والبري الظالم على اليمن على مدى الاعوام الخمسة الماضية قد اغلق جميع سبل الدعم للشعب اليمني المظلوم، والان تضاعفت الهواجس في ظل اتساع نطاق مرض كورونا وعدم توفر ادنى الامكانيات وتدهور الاوضاع الانسانية في هذا البلد.

واضاف موسوي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ ترحب وتدعم مقترح الامين العام لمظمة الامم المتحدة، تؤكد بانها كما في السابق ترحب باي مبادرة تفضي الى وقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية مقترح الامين العام للامم المتحدة لوقف الحرب والذي لقي الترحيب من قبل حكومة الانقاذ الوطني في اليمن، لو ترافق مع اجراءات عملية من قبل التحالف في هذا المجال ورفع الحصار عن هذا البلد، يمكنه ان يشكل اجراء مهما للحيلولة دون موت الالاف من الابرياء وخطوة اساسية لفتح نافذة امام ارساء السلام والاستقرار.