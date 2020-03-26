العميد باكبور: القوة البرية للحرس الثوري سخرت جميع إمكانياتها لمكافحة فيروس كورونا صرح قائد القوة البرية اليوم الخميس، ان القوة البرية للحرس الثوري سخرت جميع إمكانياتها في مجال الصحة والعلاج بما في ذلك توظيف وحدات الحرب الحديثة، ووحدات أخرى لاجراء عمليات تعقيم البيئة.