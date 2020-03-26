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رقم الخبر: 278732 تاريخ النشر: آذار 26, 2020 الوقت: 19:32 الاقسام: محليات  
جهانغيري: اتخذنا قرارات جيدة للحد من التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا

جهانغيري: اتخذنا قرارات جيدة للحد من التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا

قال النائب الأول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري: انه تم اتخاذ قرارات جيدة في اللجنة الاقتصادية للحكومة للتخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا في مجال الإنتاج والاقتصاد.

واضاف جهانغيري، اليوم الخميس، في مؤتمر عبر الفيديو مع محافظ مازانداران ومدراء المحافظة ، إنه يتم تقديم أكثر من 100 الف مليارات تومان بأسعار تفضيلية للشركات الانتاجية التي تعاني من مشاكل وتلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية والتأمين على  البطالة ، وقال ان بنوك البلاد ستخصص في الأيام المقبلة بالتنسيق مع البنك المركزي هذه التسهيلات لوحدات الإنتاج.
واشار الى  خطط الحكومة لتوفير التمويل للوحدات الطبية والمستشفيات ، فضلا عن دفع تأمين البطالة لمن فقدوا وظائفهم بسبب تفشي وباء كورونا وقال ان قطاع السياحة في محافظة مازاندرالذي لعب دورا كبيرا في الازدهار الاقتصادي للبلاد قد تضرر بسبب تراجع السفر و يجب على السلطات تحديد الأعمال المتعلقة بالسياحة اللازمة لتزويدها بالتسهيلات  اللازمة.
واعتبر جهانغيري تلبية الاحتياجات الملحة للشعب في الوضع الحالي بانه من المهام الاخرى للحكومة وقال نحن نسعى جاهدين لتوفير جميع السلع بوفرة وبأقل سعر ولحسن الحظ ، هناك ما يكفي من السلع في المستودعات في البلاد ولا داعي للقلق بشأن ذلك.
وقال: "آمل أنه من خلال زيادة الإنتاج المحلي واستيراد المواد المطلوبة يمكننا إدارة هذه الأزمة بشكل أفضل".

 
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