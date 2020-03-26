أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في عدد من مدن المملكة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي خلال مؤتمر صحفي، إن "إجمالي الحالات في المملكة ارتفع إلى 1012 حالة حتى الآن".

وأعلن المتحدث عن وفاة مقيم بالمدينة المنورة، ليصبح إجمالي الوفيات 3 حالات، وتعافي 4 حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة.

وأضاف أن "عدد الحالات المسجلة للممارسين الصحيين 23 حالة من الإجمالي 1012، ولا يوجد لإصابتهم ارتباط بتفشيات بالمنشآت الصحية باستثناء منشأة بالرياض تم إغلاقها".



