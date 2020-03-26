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رقم الخبر: 278730 تاريخ النشر: آذار 26, 2020 الوقت: 19:25 الاقسام: محليات  
إيران لم تحصل على أي وثائق حول مصير لیفنسون
المتحدث باسم الخارجية:

إيران لم تحصل على أي وثائق حول مصير لیفنسون

أعرب المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي عن تعاطفه مع أسرة السيد لیفنسون؛ مصرحا ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذلت قصارى جهدها خلال السنوات الماضية للحصول على وثائق حول مصيره المؤكد بعد مغادرته إيران، ولكن لم يتم الحصول على أي مؤشر عن كونه على قيد الحياة.

وأفادت الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية، أن موسوي أعرب اليوم الخميس عن تعاطفه مع أسرة السيد لیفنسون وأكد مرة أخرى، انه وفقا للمستندات الموثوقة، غادر الأخير الأراضي الإيرانية منذ سنوات الى وجهة غير معلومة، كما أقر كذلك بهذه الحقيقة وزير الخارجية الأميركي آنذاك.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، "إذا كانت أميركا متأكدة من وفاته، يمكنها أن تعلن عن هذا الموضوع دون إستغلال سياسي ومحاولات لإستغلال مشاعر عائلة لیفنسون".

 
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