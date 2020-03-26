وخلال إجتماع عقده اليوم الخميس عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع محافظي قزوين، وآذربايجان الشرقية، وألبرز، ويزد والسلطات الصحية بهذه المحافظات، اطلع الرئيس روحاني، على سير العملية العلاجية للمرضى الراقدين في مستشفيات هذه المحافظات الأربع.

ومن ضمن هذه الاتصالات تحدث الرئيس روحاني مع الشاعر الافغاني محمد ينسي الراقد في مستشفى "الشهيد صدوقي" بمدينة يزد.

وتمنى الرئيس روحاني السلامة والعافية لهذا الشاعر ولكل المرضى من مختلف الدول صرح: انني اشعر بسرور بالغ من الوقوف الى جانب بعضنا البعض وفي ثقافتنا تعد مساعدة الاخرين فخرا لنا مثلما قال شاعرنا الشهير (سعدي شيرازي) قصيدة اعتبر فيها بني آدم اعضاء لجسد واحد.

واضاف، ان الشعبين الايراني والافغاني كانا الى جانب بعضهما بعضا على الدوام وكانا داعمين لاحدهما الآخر في مختلف المشاكل والصعاب.

وأعرب روحاني عن امله بان يكون الاحتفال بالنصف من شعبان ذكرى مولد الامام الحجة المنتظر (عجل الله تعالى ظهوره الشريف)، احتفالا بالانتهاء من فيروس كورونا في البلاد.