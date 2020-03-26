  • الخميس ١ شعبان ١٤٤١
  • الخميس , مارس 26, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278726 تاريخ النشر: آذار 26, 2020 الوقت: 15:58 الاقسام: دوليات  
الصين تؤكد عدم تسجيل إصابات "محلية" بكورونا ليومين متتاليين

الصين تؤكد عدم تسجيل إصابات "محلية" بكورونا ليومين متتاليين

أفادت السلطات الصحية الصينية، اليوم الخميس، بعدم تسجيل أي حالة إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد خلال اليومين الأخيرين.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أنه تم تسجيل 67 إصابة بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وأن جميع تلك الحالات كانت لأشخاص قدموا من الخارج.
وتمكنت الصين من التحكم بانتشار الفيروس إلى درجة كبيرة، وبدأت إدارات المدن بتخفيف حالة الطوارئ.
وفي نفس السياق، بدأت الحياة في مدينة ووهان التي تعتبر بؤرة انتشار الوباء، تعود إلى طبيعتها، بعد أن أعلنت السلطات المحلية عدم تسجيل أي إصابة محلية جديدة فيها.
يذكر أن الصین سجلت خلال الساعات الـ24 الأخيرة 6 حالات وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و277.
وحتى صباح الخميس، أصاب الفيروس أكثر من 471 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد على 21 ألفا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1752 sec