وخلال حديثه في برنامج حديث الساعة على قناة المنار، قال السيد صفي الدين: "فرضية أن تكون أميركا تقف خلف نشر الوباء لا يمكن استبعادها، ونحن لا نجزم أن تكون أميركا نشرت الوباء إنما نفتح كل الاحتمالات نتيجة العقلية الاستكبارية والتوسعية في هذا العالم"، مشيراً الى ان النمط الحالي من الحروب البيولوجية غير مستبعد أبداً عن الاستخبارات الأميركية.

وحول اجراءات الحزب حول تفشي فيروس كورونا في لبنان اكد ان الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله منذ أكثر من شهر نبه من موضوع انتشار كورونا وأكد ضرورة الاستعداد له"، مضيفاً أنه "منذ توجيه سماحة السيد نصر الله لضرورة الاستعداد لمواجهة الوباء بدأنا بالاستعداد لذلك ودرسنا ملفات الحجر المنزلي لمن قد يكون قد سافر إلى إيران".

واوضح السيد صفي الدين ان حزب الله استخدم في خطته الصحية بعض القدرات التي كانت مجهزة في مواجهة أي حرب مع العدو، مشيراً الى ان العمدة اليوم على المستشفيات الحكومية وما تقوم به وزارة الصحة جهد كبير.

وقال السيد صفي الدين ان خطة الحزب، لمواجهة فيروس كورونا، والتي تأتي استكمالاً كجزء من المقاومة المجتمعية، والتي تهدف إلى مساعدة الحكومة ووزارة الصحة، للحد من انتشار الوباء والعمل على التخلص منه.

وتابع إنه إلى جانب هذه الخطة هناك خطة اجتماعية لمساعدة العائلات الفقيرة والمحتاجة، وذلك من خلال مساعدات غذائية ومواد تعقيم، مشيراً إلى أنه خلال شهر واحد تم صرف 3 مليارات ليرة من مساهمات مالية وحقوق شرعية لخدمة الناس ومساعدتهم.



