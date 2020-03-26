اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني بان قدرة البنية التحتية للبلاد التي تبلورت بفضل الثورة الاسلامية برزت في مواجهة ازمة كورونا.

وكتب شمحاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس، ان ايران قبل الثورة كانت تابعة بالمطلق للخدمات الطبية الاجنبية ولكن بفضل الثورة الاسلامية تبرز الان معجزة قدرة البنية التحتية في مواجهة ازمة كورونا.

واضاف، ان النمو التصاعدي للمستشفيات والجامعات وزيادة اعداد اخصائيی العلوم الطبية في مختلف انحاء البلاد يعد رصيدا قليل النظير للدفاع عن سلامة المواطنين.