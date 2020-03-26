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رقم الخبر: 278720 تاريخ النشر: آذار 26, 2020 الوقت: 15:30 الاقسام: محليات  
وزير الداخلية يؤكد على المواطنين ضرورة الإلتزام بالتحذيرات الوقائية

وزير الداخلية يؤكد على المواطنين ضرورة الإلتزام بالتحذيرات الوقائية

أصدر وزير الداخلية "عبد الرضا رحماني فضلي" بيانا اليوم الخميس، أكد فيه ضرورة الإلتزام بالتحذيرات الوقائية من قبل جميع المواطنين.

وأضاف رحماني فضلي في بيانه، ان وباء كورونا الذي اجتاح العالم أدى الى تعطيل برامج الحياة اليومية لجميع سكان العالم بمن فيهم المواطنين الأعزاء في إيران، إلى درجة أثرت شروط وتدابير السلامة والرعاية الصحية لمكافحة كورونا على إقامة مختلف المراسم الدينية وطقوس رأس السنة الجديدة (الهجرية الشمسية/بدأت في 21 مارس) المتأصلة في الحضارة الإيرانية العريقة.
ودعا وزير الداخلية جميع المواطنين الى الإلتزام التام بجميع الإرشادات والتوصيات الصحية الموجهة من قبل الجهات المعنية في القطاع الصحي، وكذلك جميع التوجيهات والتحذيرات الصادرة من قبل قوى الأمن الداخلي، والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة باللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في البلاد، حتى لا تكون هناك حاجة لفرض مزيد من القيود أو التصدي للمخالفين للقرارات العامة المتخذة في هذا الصدد.

 
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