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رقم الخبر: 278719 تاريخ النشر: آذار 26, 2020 الوقت: 15:28 الاقسام: محليات  
10 آلاف و457 متعافياً من فيروس كورونا في إيران حتى اليوم

10 آلاف و457 متعافياً من فيروس كورونا في إيران حتى اليوم

أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية كيانوش جهانبور، ان عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس 29 الفا و 406 أشخاص والوفيات جراء الإصابة 2234 حالة، فيما تعافى 10 الاف و457 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريح له اليوم الخميس، ان النتائج المخبرية تظهر تسجيل 2389 حالة اصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 (كورونا) منذ ظهر أمس (الأربعاء) حتى الآن ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 29 الفا و 406 أشخاص.
واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 10 الاف و457 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 157 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس الى 2234 حالة.
يتبع..أ م د

 
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