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رقم الخبر: 278716 تاريخ النشر: آذار 26, 2020 الوقت: 13:14 الاقسام: محليات  
لاريجاني: إيران سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة كورونا

لاريجاني: إيران سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة كورونا

صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة كورونا بفضل الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة، والقوات المسلحة لمكافحة الفيروس.

وفي كلمة أدلى بها اليوم الخميس، في مراسم بدء المناورات الشاملة للدفاع البيولوجي للحرس الثوري في البلاد لمكافحة فيروس كورونا، أضاف لاريجاني: لقد شهدنا ان العديد من الدول الأوروبية المهمة التي تتمتع بامكانيات وصناعات متطورة وتقدم علمي هائل، باتت تعاني اليوم من مشاكل كبيرة في مكافحة فيروس كورونا، كما أن الولايات المتحدة تعاني من نفس الوضع، الا انهم لا يعترفون بذلك.
وتابع، ان احد الإجراءات القيمة لحرس الثورة الإسلامية هو التعاون مع وزارة الصحة، وتوفير إمكانية فحص وفرز الإصابات، الأمر الذي نادرا ما شهدنا مثيله في أي مكان بالعالم.
وأعرب لاريجاني عن شكره وتقديره لجميع الكوادر المتفانية في وزارة الصحة بما يشمل الأطباء والممرضين، وكذلك جميع القوات المسلحة الذين جندوا كل ما لديهم من قدرات وإمكانيات في سبيل حماية أبناء الشعب.
وطلب رئيس مجلس الشورى الإسلامي من الجميع التزام المنازل للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في البلاد.

 
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