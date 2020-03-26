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رقم الخبر: 278715 تاريخ النشر: آذار 26, 2020 الوقت: 12:43 الاقسام: محليات  
جهانغيري: علماء ومراجع الدين أثبتوا بأن سلامة المواطنين مهمة جداً بالنسبة لهم

جهانغيري: علماء ومراجع الدين أثبتوا بأن سلامة المواطنين مهمة جداً بالنسبة لهم

أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري بان سلامة المواطنين تعد اهم اولوية للحكومة، لافتا الى ان علماء ومراجع الدين اثبتوا بان سلامة المواطنين مهمة جدا بالنسبة لهم.

وفي اجتماع عن طريق الفيديو كونفرانس مع محافظ قم ومدراء القطاع الصحي فيها، ثمّن جهانغيري توجيهات وارشادات مراجع الدين العظام الذين وفروا بوجهات نظرهم الارضية لاتخاذ بعض القرارات المهمة والحاسمة واضاف، ان احد الهواجس الرئيسية حول انتشار فيروس كورونا هو التجمعات الشعبية لان هذا الفيروس حديث الظهور ينتقل بصورة سريعة جدا وان الطريق الاهم لمواجهته هو خفض التجمعات وقطع سلسلة انتشاره.  
وقال، ان علماء ومراجع الدين العظام اثبتوا بان سلامة المواطنين في البلاد تحظى باهمية فائقة لهم وقاموا بتسهيل الامور في ظل التدبير والعقلانية.

 
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