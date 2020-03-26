وقال خلاطي في لقاء متلفز بثته قناة "الفرات الفضائية"، مساء الاربعاء، ان "جميع الجهود يجب ان تتمحور اليوم باتجاه الهم الاساسي للناس وهو مواجهة الوباء، اما ما يتعلق بالحراك السياسي الجاري يجب ان يترك حتى عبور الازمة وبعدها يتم تشكيل الحكومة فالاولوية الاولى هي الحفاظ على حياة الناس".

وأضاف "نحن في اسابيع المواجهة للوباء ومازلنا في الخط البياني التصاعدي، ولكن تصاعد مسيطر عليه ضمن حدود القطاعات الصحية وملاكاتنا واقتصادنا مقارنة مع باقي الدول المتقدمة".

واشار الى ان" الايام الحالية والقادمة تمثل ايام الحسم، لكن نزولنا 50 % اليوم عن الامس يعتبر جيدا ويعطينا بارقة امل بعبور الازمة بنجاح"، لافتا الى انه" يعتمد على مدى الالتزام بالحظر والوعي لدى الناس بخطورة الوباء".

وتابع خلاطي، ان" قائمة الاصابات العالمية فيها 3 دول اسيوية شملت ارقاما مهولة بالاصابة رغم تطورها علميا ولو نقارن الرقم العالمي للشفاء فانه يمثل 25%"، وارقام حالات الاصابة في العراق نسبة للارقام العالمية جيدة جداً وصغيرة".

ولفت الى ان "عدد الوفيات في العراق 8 % منه سببه وصول المصاب في حالة متقدمة، اما في حال الالتزام الكامل بحظر التجوال سنذهب الى اعلان السيطرة على الوباء، وفي حال كسر الحظر سنكون في صعود مفاجئ وقد نذهب باتجاه الخط البياني الايطالي، فالالتزام بالحظر يمثل سلاحا ضد كورونا".