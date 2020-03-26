وفي اتصال مع السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي عبر الفيديو كونفرنس ادان كل من البروفيسور فلاديمير ياكونين رئيس مجلس الإشراف التابع لمعهد بحوث حوار الحضارات ومدير متحف أرميتاج في روسيا ميخائيل بيوتروفسكي ورئيسة مجموعة الصداقة الايرانية الروسية في سان بطرسبرغ "نرجس احد اوا"، ادانوا الحظر الاميركي الجائر على ايران معربين عن تضامنهم مع الشعب الايراني في هذه الايام التي يواجه فيها فيروس كورونا.

وشرح جلالي خلال هذه الاتصالات التلاحم والتعاضد بين الشعب والمسؤولين الايرانيين في مواجهة فيروس كورونا معتبرا الحظر الاميركي الجائر على ايران ارهابا صحيا يضع عراقيل امام نظام الصحة الايراني فضلا عن انه يشكل ارهابيا اقتصاديا ضد ايران.

من جانبهم اشار هؤلاء الشخصيات الثقافية الروسية خلال الاتصالات الى التعاون الثقافي بين روسيا وايران خلال الاعوام الاخيرة واصفا الشعب الايراني بانه شعب مقاوم وشجاع وفاعل على الصعيد الدولي.

كما وصفوا الحظر الاقتصادي الاميركي ضد ايران بانه جائر.

واعرب الطرفان عن املهما بان يتم متابعة التعاون الثقافي بين ايران وروسيا بوتيرة اسرع مع انتهاء المشكلة المتعلقة بفيروس كرونا.