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رقم الخبر: 278712 تاريخ النشر: آذار 26, 2020 الوقت: 12:39 الاقسام: محليات  
وزير الصحة يدعو لتمديد وقف إجتماعات مجلس الشورى الاسلامي
في رسالة إلى لاريجاني..

وزير الصحة يدعو لتمديد وقف إجتماعات مجلس الشورى الاسلامي

دعا وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي لتمديد وقف اجتماعات مجلس الشورى الاسلامي لفترة اسبوعين اخرين في سياق الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في رسالة وجهها نمكي الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني نوه فيها الى المصادقة على المشروع المقترح من قبل وزارة الصحة تحت عنوان العزل الاجتماعي في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وابلاغه من قبل رئيس الجمهورية وفرض القيود على التنقلات بين المدن مع تعطيل غالبية المراكز الادارية وغير الادارية، معتبرا بدء اجتماعات المجلس بانه سيعود بالمشاكل الصحية السابقة ولا يتواءم مع المشروع المذكور.  
ودعا وزير الصحة الى تمديد فترة ارجاء انعقاد اجتماعات المجلس اسبوعين اخرين، مقترحا استخدام اسلوب الفيديو كونفرانس او اساليب اخرى من دون حضور النواب في مبنى المجلس.
 

 
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