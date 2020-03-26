جاء ذلك في رسالة وجهها نمكي الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني نوه فيها الى المصادقة على المشروع المقترح من قبل وزارة الصحة تحت عنوان العزل الاجتماعي في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وابلاغه من قبل رئيس الجمهورية وفرض القيود على التنقلات بين المدن مع تعطيل غالبية المراكز الادارية وغير الادارية، معتبرا بدء اجتماعات المجلس بانه سيعود بالمشاكل الصحية السابقة ولا يتواءم مع المشروع المذكور.

ودعا وزير الصحة الى تمديد فترة ارجاء انعقاد اجتماعات المجلس اسبوعين اخرين، مقترحا استخدام اسلوب الفيديو كونفرانس او اساليب اخرى من دون حضور النواب في مبنى المجلس.

