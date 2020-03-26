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رقم الخبر: 278711 تاريخ النشر: آذار 26, 2020 الوقت: 12:37 الاقسام: محليات  
ظريف: هل بومبيو وزير خارجية أم وزير كراهية؟

ظريف: هل بومبيو وزير خارجية أم وزير كراهية؟

صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان المرء ليستغرب هل ان بومبيو وزير خارجية ام وزير كراهية، معتبرا ان اي وباء لا يمكنه منع بروباغاندا هذا الوزير الاميركي.

وتعليقا على التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي اكد على مواصلة الضغوط القصوى على ايران حتى في هذه الظروف التي يتفشى فيها فيروس كورونا في ايران والعالم، كتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء: ان المرء ليستغرب هل هو (بومبيو) وزير خارجية ام وزير كراهية.  
واضاف، لا يمكن لاي وباء ان يمنع بروباغاندا بومبيو ذات الدرجة الثالثة.
وتابع وزير الخارجية الايراني، ان المرء ليستغرب هل هو (بومبيو) وزير خارجية ام وزير كراهية.
وقال، مهما حاول (بومبيو) فانه لا يمكنه التغطية على الارهاب الاقتصادي وقتل الابرياء والاخلال بالجهد العامي لمكافحة فيروس "كوفيد-19" ومناداته المخزية للحرب.
يذكر انه في الوقت الذي تؤكد فيه المنظمات الدولية ومختلف الدول ضرورة التعاون مع ايران في السيطرة على فيروس كورونا، قال بومبيو بان الضغوط القصوى على ايران ستستمر.
ورغم مزاعم اميركا عدم خضوع الادوية للحظر اللاانساني الا انها تمنع عمليا حصول ايران على الادوية والمعدات الصحية اللازمة للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا ومعالجة المرضى المصابين به.

 
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