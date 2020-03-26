  • الخميس ١ شعبان ١٤٤١
  • الخميس , مارس 26, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278710 تاريخ النشر: آذار 26, 2020 الوقت: 12:36 الاقسام: ثقافة وفن  
نخب ثقافية عربية تطالب بإلغاء الحظر الأميركي الجائر ضد ايران

نخب ثقافية عربية تطالب بإلغاء الحظر الأميركي الجائر ضد ايران

طالب حشد من النخب الثقافية العربية بالغاء الحظر الاميركي الجائر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ووقع هؤلاء الكتاب والشعراء والنخب الثقافية والفنية في العالم العربي طومارا طالبوا فيه بالغاء اجراءات الحظر الاميركية الجائرة ضد ايران.
ودعا هؤلاء النخب، المجتمع العالمي، بمناى عن اي انحياز سياسي، وبناء على مبادئ التضامن الانساني، لممارسة الضغط على اميركا من اجل الغاء الحظر الاقتصادي الظالم ضد الشعب الايراني.
واعتبر النخب الثقافية العربية، ان فيروس كورونا كشف عن طبيعة وحقيقة البشرية، حيث هنالك من فضل المصالح السياسية على التضامن الانساني فيما راى اخرون العواطف والاحاسيس الانسانية اهم من المواقف السياسية، هذه المجموعة ادركت في هذه الظروف الطارئة ضرورة اتخاذ موقف ومنهج انساني بمناى عن اعتبارات الدين والعرق واللون.
ووقع الطومار الكثير من الكتاب والادباء والشعراء والسينمائيين والحقوقيين العرب من مختلف الدول العربية ومن دول اوروبية واميركا اللاتينية ايضا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3174 sec