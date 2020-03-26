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رقم الخبر: 278709 تاريخ النشر: آذار 26, 2020 الوقت: 12:35 الاقسام: محليات  
الحكومة الإيرانية تفرض مزيداً من القيود على التنقل والسفر

الحكومة الإيرانية تفرض مزيداً من القيود على التنقل والسفر

أعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية "حسين ذوالفقاري" عن المشروع الجديد للحكومة لكبح كورونا في البلاد؛ مضيفا أنه يتم في إطار المشروع فرض مزيد من القيود على التنقل والسفر، ويمكن دخول المدن للسكان والمقيمين فيها فقط.

وفي مؤتمر صحفي له اليوم الخميس، أضاف ذوالفقاري، "لم نصل إلى ذروة الوباء حتى الآن ولا يظهر االمؤشر المتصاعد لتفشي المرض أي تضاؤل".
وأكد ضرورة تعاون الجميع للوقاية من المزيد من إنتشار الفيروس في البلاد.
وقال ذو الفقاري، إن المشروع الذي يتم الإعلان عنه اليوم الخميس، تمت المصادقة عليه الثلاثاء في وزارة الداخلية خلال اجتماع ترأسه الوزير، وجاء بناء على اقتراح وزارة الصحة وموافقة جميع الأجهزة الحكومية عليه بالإجماع، واليوم الخميس أقره مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.

 
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