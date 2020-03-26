وخلال إجتماع اللجنة الإقتصادية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا صباح اليوم الخميس، أضاف روحاني، ان التسهيلات المالية المذكورة يتم تقديمها للورشات الإنتاجية والخدمية المتضررة شريطة عدم فصل العمال، تحددها وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، ووزارة الرخاء الإجتماعي.

واشار رئيس الجمهورية الى الاعتمادات اللازمة لمواجهة كورونا وصرح: وجهنا اليوم رسالة الى قائد الثورة الاسلامية ونأمل أن يوافق سماحته على حصول الحكومة على مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لمواجهة المعضلات والتعقيدات الناجمة عن انتشار وباء كورونا في البلاد خاصة في مجال الصحة والعلاج حيث لنا الكثير من الاحتياجات لتجهيز المستشفيات فضلا عن تغطية الأرصدة اللازمة لحالات البطالة للاشهر الثلاثة القادمة.

واشار الى إعداد 4 آلاف سرير من قبل القوات المسلحة لم يتم استخدام عدد منها لغاية الآن واضاف، لقد كنا قد اعددنا جميع اسرة المستشفيات في البلاد ولم يتم استخدام نحو 13 الفا منها حتى الان.

وقال، ان ايران تمتلك في الوقت الحاضر نحو 20 الف سرير غير مستخدم ولا اتصور ان هنالك دولة في العالم في هذه الظروف الصعبة تمتلك مثل ايران هذا العدد من الأسرة الفارغة.

ولفت الى دخول 10 الاف ممرض جديد في الخدمة حيث تم بذلك تخفيف الضغط عن الكادر التمريضي في البلاد الذي بذل جهدا كبيرا جدا في الايام الاولى لتفشي الفيروس.

ونوه الى مشروع العزل الاجتماعي، معربا عن امله بقطع سلسلة انتقال فيروس كورونا لغاية الاسبوعين القادمين.