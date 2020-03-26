  • الخميس ١ شعبان ١٤٤١
  • الخميس , مارس 26, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278704 تاريخ النشر: آذار 25, 2020 الوقت: 23:26 الاقسام: محليات  
وزير الداخلية: المواطنون هم المحور لكسر سلسلة انتقال كورونا

وزير الداخلية: المواطنون هم المحور لكسر سلسلة انتقال كورونا

اعتبر وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي المواطنين بانهم هم المحور لكسر سلسلة انتقال فيروس كورونا.

وفي اتصال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاربعاء مع المحافظين ورؤساء لجان احتواء مرض كورونا في المحافظات، تدارس رحماني فضلي معهم استعداد المحافظات لتنفيذ مشروع العزل الاجتماعي (كسر سلسلة انتقال فيروس كورونا).  
واعتبر المشروع خطوة جديدة للانشطة في مسار احتواء مرض كورونا على اساس مقترح وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي وقال، ان المشروع وبعد المصادقة النهائية عليه من قبل رئاسة الجمهورية سيتم ابلاغه بواسطة وزارة الداخلية.
واكد على مشاركة جميع الاجهزة الاعضاء في اللجنة الوطنية لاحتواء فيروس كورونا، واعتبر ان مسؤولية تنفيذ المشروع هي على عاتق اللجنة الاجتماعية الشرطية الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية.
واشار وزير الداخلية الى اهمية تعاون المواطنين في تنفيذ المشروع وقال، ان مركز الثقل والقدرة الحقيقية لتنفيذ المشروع هم المواطنون وان اي جهد لتنفيذ المشروع انما ياتي فقط في سياق صون سلامة وامن المواطنين.
وقد اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 27 الفا و 17 شخصا والمتوفين 2077 والمتعافين 9 الاف و625 شخصا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0659 sec