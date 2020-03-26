وفي اتصال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاربعاء مع المحافظين ورؤساء لجان احتواء مرض كورونا في المحافظات، تدارس رحماني فضلي معهم استعداد المحافظات لتنفيذ مشروع العزل الاجتماعي (كسر سلسلة انتقال فيروس كورونا).

واعتبر المشروع خطوة جديدة للانشطة في مسار احتواء مرض كورونا على اساس مقترح وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي وقال، ان المشروع وبعد المصادقة النهائية عليه من قبل رئاسة الجمهورية سيتم ابلاغه بواسطة وزارة الداخلية.

واكد على مشاركة جميع الاجهزة الاعضاء في اللجنة الوطنية لاحتواء فيروس كورونا، واعتبر ان مسؤولية تنفيذ المشروع هي على عاتق اللجنة الاجتماعية الشرطية الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية.

واشار وزير الداخلية الى اهمية تعاون المواطنين في تنفيذ المشروع وقال، ان مركز الثقل والقدرة الحقيقية لتنفيذ المشروع هم المواطنون وان اي جهد لتنفيذ المشروع انما ياتي فقط في سياق صون سلامة وامن المواطنين.

وقد اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 27 الفا و 17 شخصا والمتوفين 2077 والمتعافين 9 الاف و625 شخصا.