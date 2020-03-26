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رقم الخبر: 278703 تاريخ النشر: آذار 25, 2020 الوقت: 23:21 الاقسام: محليات  
الحملة الإلكترونية لإلغاء الحظر على ايران بلغت 100 ألف توقيع

الحملة الإلكترونية لإلغاء الحظر على ايران بلغت 100 ألف توقيع

بلغ عدد تواقيع الحملة الالكترونية لالغاء الحظر على ايران اليوم الاربعاء 100 الف توقيع.

ويعد هذا الرقم لهذه الحملة التي اطلقت على الانترنت لدعم الغاء الحظر على ايران نجاحا كبيرا ترافق مع مواكبة الايرانيين خارج البلاد وربما للمرة الاولى التي يتم فيها جمع هذا العدد من التواقيع لصالح الشعب الايراني حيث تبلور نوع من الوفاق الشعبي في العالم دعما لايران.
واثر هذا الضغط من جانب الراي العام بادرت المؤسسات والمنظمات الدولية للضغط على اميركا واوروبا من اجل خفض الحظر.
وبعد اطلاق هذه الحملة على الانترنت تبلورت حملات اخرى دعما لالغاء الحظر على ايران من قبل العديد من المؤسسات الشعبية والمنظمات الدولية.
وتم اخيرا الاعلان بان القناة المالية السويسرية الخاصة قد تم تفعيلها ويوم امس الثلاثاء طالب امين لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة رسميا اعادة النظر في الحظر ضد ايران لانها تؤثر بصورة مباشرة على الاوضاع الصحية والعلاجية للمواطنين المعرضين او المتضررين بسبب فيروس كورونا، وفي بريطانيا بدات مطالبة موجهة للبرلمان بضرورة الغاء الحظر على ايران.
ورغم انه ينبغي بذل المزيد من الجهود للوصول الى النقطة المطلوبة ولكن لغاية الان برز دور الراي العام بصورة جيدة في هذا الصعيد.

 
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