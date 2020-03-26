الرئيس روحاني يعزي السيد حسن نصرالله بوفاة والدة زوجته بعث رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني برقية عزاء الى الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله، أعرب فيها عن مواساته بوفاة والدة زوجته؛ سائلا الباري تعالى أن يتغمد روح هذه السيدة المؤمنة بواسع رحمته وأن يمن عليها بعلو الدرجات.