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رقم الخبر: 278702 تاريخ النشر: آذار 25, 2020 الوقت: 23:18 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يعزي السيد حسن نصرالله بوفاة والدة زوجته

الرئيس روحاني يعزي السيد حسن نصرالله بوفاة والدة زوجته

بعث رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني برقية عزاء الى الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله، أعرب فيها عن مواساته بوفاة والدة زوجته؛ سائلا الباري تعالى أن يتغمد روح هذه السيدة المؤمنة بواسع رحمته وأن يمن عليها بعلو الدرجات.

وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب رئاسة الجمهورية، جاء في نص برقية حجة الإسلام حسن روحاني الى الأمين العام لحزب الله لبنان حجة الإسلام السيد حسن نصر الله (دامت بركاته)، "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة والدة عقيلتكم الكريمة، السيدة المؤمنة الحاجة رئوفة نور الدين".
وتابع روحاني: وبهذه المناسبة الحزينة نوجه خالص العزاء لكم ولأسرتكم الكريمة ولجميع ذوي الفقيدة، مبتهلين الى الباري عز وجل أن يتغمد روحها بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم ذويها سيما قرينتكم الكريمة جميل الصبر والسلوان، وأن يمن عليكم، سماحة الأخ المجاهد بدوام التوفيق والنجاح.

 
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