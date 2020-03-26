وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب رئاسة الجمهورية، جاء في نص برقية حجة الإسلام حسن روحاني الى الأمين العام لحزب الله لبنان حجة الإسلام السيد حسن نصر الله (دامت بركاته)، "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة والدة عقيلتكم الكريمة، السيدة المؤمنة الحاجة رئوفة نور الدين".
وتابع روحاني: وبهذه المناسبة الحزينة نوجه خالص العزاء لكم ولأسرتكم الكريمة ولجميع ذوي الفقيدة، مبتهلين الى الباري عز وجل أن يتغمد روحها بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم ذويها سيما قرينتكم الكريمة جميل الصبر والسلوان، وأن يمن عليكم، سماحة الأخ المجاهد بدوام التوفيق والنجاح.