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رقم الخبر: 278701 تاريخ النشر: آذار 25, 2020 الوقت: 21:11 الاقسام: محليات  
البوسنة والهرسك تعرب عن تعاطفها مع الشعب الايراني في مكافحة كورونا

البوسنة والهرسك تعرب عن تعاطفها مع الشعب الايراني في مكافحة كورونا

بعث رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش رسالة الى رئيس الجمهورية الإيراني حجة الإسلام حسن روحاني، اعرب فيها عن تضامن الشعب البوستني مع نظيره الايراني في مكافحة فيروس كورونا.

وقدم جعفروفيتش في هذه الرسالة تعازيه العميقة للرئيس والشعب الايراني خاصة للأسر المكلومة لضحايا فيروس كورونا متمنيا نجاح الإجراءات العلاجية لجميع المصابين.
وصرح رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك ان الحكومة والشعب الايراني اظهرا بانهما قادران على مواجهة اصعب التحديات معربا عن ثقته بان ايران ستتمكن من التغلب على هذه الظروف الصعبة بفضل الجهود البطولية التي يبذلها الاطباء والمؤسسات المعنية الايرانية.
كما اشار جعفروفيتش الى مكافحة شعب البوسنة والهرسك لهذا الفيروس، متمنيا للشعب والحكومة الايرانية التغلب على هذه الظروف الصعبة بعون الله سبحانه وتعالى.

 
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