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رقم الخبر: 278700 تاريخ النشر: آذار 25, 2020 الوقت: 20:33 الاقسام: محليات  
إيران تقف إلى جانب أفغانستان في مكافحة الإرهاب والتطرف
المتحدث باسم الخارجية:

إيران تقف إلى جانب أفغانستان في مكافحة الإرهاب والتطرف

أعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية "عباس موسوي" عن تعاطف ايران مع العائلات المكلومة لضحايا الاعتداء الارهابي الذي وقع الیوم الاربعاء ضد مكان ديني للسيخ في العاصمة الافغانية كابول؛ موكدا ان ايران تقف الى جانب افغانستان في مكافحة الارهاب والتطرف.

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، ادان موسوي بشدة هذا الاعتداء الارهابي الذي خلف العشرات من القتلى والجرحى، وأضاف انه من المؤكد ان الارهابيين لن يصلوا الى اهدافهم في تصعيد انعدام الامن والاستقرار والخلافات الدينية في افغانستان من خلال اعمالهم الشريرة والتكاليف الباهضة التي يفرضونها على الشعب الافغاني المضطهد.  
واعرب موسوي عن تعاطف ايران مع العائلات المكلومة للضحايا؛ مؤكدا ان ايران تقف الى جانب افغانستان في مكافحة الارهاب والتطرف.
هذا ووقع اعتداء ارهابي صباح اليوم الاربعاء ضد مكان ديني للسيخ في منطقة شوربازار في كابول مما اسفر عن مقتل 25 واصابه ثمانية آخرون وتبنت جماعة داعش الارهابية هذا الاعتداء على موقعها في الانترنت.

 
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