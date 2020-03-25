  • الأربعاء ٣٠ رجب ١٤٤١
  • الأربعاء , مارس 25, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278698 تاريخ النشر: آذار 25, 2020 الوقت: 19:52 الاقسام: محليات  
أرمینیا تعرب عن تضامنها مع ایران في مکافحة كورونا

أرمینیا تعرب عن تضامنها مع ایران في مکافحة كورونا

أعربت ارمينيا عن تضامنها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في عملية مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وافاد موقع نيوز الاعلامي الارميني نقلا عن المتحدث باسم بلدية يريفان "هاكوب كارابيتيان" قوله عن تضامن اهالي المدينة ودعمه لايران في مكافحة تفشي فيروس كورونا.
واضاف تم تركيب ملصقات ولوحات اعلانية تحمل علم الجمهورية الاسلامية الايرانية وكتب على اللافتات المذكورة باللغتين الارمينية والفارسية "كل شيء يسير على ما يرام ".
وبعث رئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان قبل ذلك برقية التهنئة الى رئيس الجمهورية وهنأه والشعب الايراني بمناسبة حلول عيد النوروز والعام الايراني الجديد معربا عن تمنياته بانتصار الايرانيين في القضاء على فيروس كورونا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0646 sec