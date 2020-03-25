وافاد موقع نيوز الاعلامي الارميني نقلا عن المتحدث باسم بلدية يريفان "هاكوب كارابيتيان" قوله عن تضامن اهالي المدينة ودعمه لايران في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

واضاف تم تركيب ملصقات ولوحات اعلانية تحمل علم الجمهورية الاسلامية الايرانية وكتب على اللافتات المذكورة باللغتين الارمينية والفارسية "كل شيء يسير على ما يرام ".

وبعث رئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان قبل ذلك برقية التهنئة الى رئيس الجمهورية وهنأه والشعب الايراني بمناسبة حلول عيد النوروز والعام الايراني الجديد معربا عن تمنياته بانتصار الايرانيين في القضاء على فيروس كورونا.