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رقم الخبر: 278697 تاريخ النشر: آذار 25, 2020 الوقت: 19:48 الاقسام: محليات  
وزير الصحة: 47 مليون شخص شاركوا في الفحص الإلكتروني لتشخيص كورونا

وزير الصحة: 47 مليون شخص شاركوا في الفحص الإلكتروني لتشخيص كورونا

قال وزير الصحة والتعليم الطبي: إن 47 مليونا و500 الف مواطن خضعوا للفحص الالكتروني لتشخيص الاصابة بفيروس كورونا وذلك في اطار حملة التعبئة الوطنية لمواجهة كورونا ، والتي لاقت استحسانا من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقال سعيد نمكي اليوم الأربعاء عن أحدث الإجراءات المعتمدة لمواجهة كورونا في البلاد: ان رئيس الجمهورية وافق على خطة العزل الاجتماعي  معربا عن أمله في تعاون المواطنين مع وزارة الصحة، في تنفيذ هذه الخطة.
علما ان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور ، أعلن بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 27 الفا و 17 شخصا والمتوفين 2077 والمتعافين 9 الاف و625 شخصا.

 
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