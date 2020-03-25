ولكن مع تعافي الصين تدريجيا، شهدت الولايات المتحدة أسوأ أيامها حتى الآن، حيث سجلت 163 حالة وفاة.

وللمرة الأولى منذ خروج تفشي وباء فيروس كورونا الجديد عن نطاق السيطرة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، لم تبلغ ووهان عن أي إصابات جديدة يوم الثلاثاء، بحسب صحيفة China Daily التي تديرها الدولة. ويأتي انتعاش المدينة في الوقت الذي تتطلع فيه السلطات في بكين إلى تقليص الإغلاق الشامل في مقاطعة هوبي - وعاصمتها ووهان - ما يسمح لـ 60 مليون مواطن بالعودة إلى العمل والاستمرار في حياتهم.

وفي هذه الأثناء، يبدو أن الولايات المتحدة تستعد لأسوأ تفشٍ لـ Covid-19. وكان الثلاثاء هو اليوم الأكثر دموية في البلاد حتى الآن مع أكثر من 160 حالة وفاة جديدة، حيث يجتاح الفيروس جميع الولايات الخمسين والأطباء في أزمة وطنية.

ومع تسجيل أكثر من 53 ألف حالة، تم تأكيد ما يقرب من 10 آلاف حالة منها يوم الثلاثاء وحده، وأصبحت الولايات المتحدة بسرعة واحدة من النقاط الساخنة الرئيسية في العالم لفيروس كورونا، مع احتمال تفوقها على كل من إيطاليا والصين لتكون الدولة الأكثر تضررا.

ولا تزال ولاية نيويورك أكبر مركز لتفشي الفيروس في الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من 26 ألف إصابة وزهاء 200 حالة وفاة، وهو عدد غير متناسب من القتلى الأميركيين البالغ عددهم 783، حتى الآن. وأكدت 9 ولايات أخرى على الأقل في جميع أنحاء البلاد ما يزيد عن ألف حالة، مع استمرار الأرقام في الارتفاع بسرعة كل يوم.