أكد وزيرا خارجية ايران وارمينيا خلال اتصال هاتفي بينهما على مواصلة التعاون بين البلدين في مجال نقل السلع (الترانزيت) وتقنية المعلومات.

وشرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الاربعاء خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الارميني زوهراب مناساكانيان اجراءات ايران لمواجهة تفشي فيروس كورونا في ظل الحظر الأحادي الجائر الذي فرضته الولايات المتحدة على ايران.

وتبادل الطرفان وجهات النظر بشان التعاون بين البلدين في مجال نقل السلع، وتقنية المعلومات؛ داعيين الى استمرار وتعزيز هذا التعاون.