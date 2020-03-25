أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ضرورة ان تكون التعليمات الصحية والعلاجية على رأس الأولويات لدى الجميع، داعيا الى التضامن والتلاحم والمشاركة المجتمعية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

واضاف جهانغيري في تغريدة على تويتر، ان مواجهة كورونا لاتنحصر بقرارات الجهات العليا والاجراءات الرسمية ، معتبرا ان الالتزام بالتعليمات الصحية ينبع من العقيدة والثقافة ويتعزز بتضامن ومشاركة الجميع.

وتابع قائلا : ان اساسيات الدين الاسلامي تعطي الأولوية للحفاظ على ارواح البشر ، كما أن قائد الثورة الاسلامية ومراجع الدين أكدوا على احترام توصيات الجهات الصحية والعمل بها ولابد أن يلتفت المواطنون الى هذا الأمر.