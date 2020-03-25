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|رقم الخبر: 278692
|تاريخ النشر: آذار 25, 2020
|الوقت: 19:29
|الاقسام: محليات
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جهانغيري: مواجهة كورونا بحاجة إلى تضامن الجميع
أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ضرورة ان تكون التعليمات الصحية والعلاجية على رأس الأولويات لدى الجميع، داعيا الى التضامن والتلاحم والمشاركة المجتمعية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .
واضاف جهانغيري في تغريدة على تويتر، ان مواجهة كورونا لاتنحصر بقرارات الجهات العليا والاجراءات الرسمية ، معتبرا ان الالتزام بالتعليمات الصحية ينبع من العقيدة والثقافة ويتعزز بتضامن ومشاركة الجميع.
وتابع قائلا : ان اساسيات الدين الاسلامي تعطي الأولوية للحفاظ على ارواح البشر ، كما أن قائد الثورة الاسلامية ومراجع الدين أكدوا على احترام توصيات الجهات الصحية والعمل بها ولابد أن يلتفت المواطنون الى هذا الأمر.
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