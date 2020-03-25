في إجتماع له عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة؛ الرئيس روحاني يؤكد ضرورة الإسراع في وتيرة تقديم المساعدات للمنكوبين بالفیضانات عقد رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني إجتماعا اليوم الأربعاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع محافظي كرمان وهرمزكان وسيستان وبلوجستان، أعرب فيه عن أسفه لوقوع الفيضانات بالمحافظات الجنوبية في البلاد؛ مؤكدا ضرورة الإسراع في وتيرة تقديم المساعدات الى المنكوبين وتكثيف الجهود للتقليل من معاناتهم ومشكلاتهم.