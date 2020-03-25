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رقم الخبر: 278691 تاريخ النشر: آذار 25, 2020 الوقت: 19:27 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يؤكد ضرورة الإسراع في وتيرة تقديم المساعدات للمنكوبين بالفیضانات
في إجتماع له عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة؛

الرئيس روحاني يؤكد ضرورة الإسراع في وتيرة تقديم المساعدات للمنكوبين بالفیضانات

عقد رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني إجتماعا اليوم الأربعاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع محافظي كرمان وهرمزكان وسيستان وبلوجستان، أعرب فيه عن أسفه لوقوع الفيضانات بالمحافظات الجنوبية في البلاد؛ مؤكدا ضرورة الإسراع في وتيرة تقديم المساعدات الى المنكوبين وتكثيف الجهود للتقليل من معاناتهم ومشكلاتهم.

وأفاد الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء، أن الرئيس روحاني تلقى خلال الإجتماع آخر التقارير حول الوضع والخسائر الناجمة عن الفيضانات والإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا في هذه المحافظات.

 
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