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رقم الخبر: 278689 تاريخ النشر: آذار 25, 2020 الوقت: 15:01 الاقسام: دوليات  
نيابة اسطنبول تصدر لائحة اتهام بحق 20 سعودياً في قضية مقتل خاشقجي

نيابة اسطنبول تصدر لائحة اتهام بحق 20 سعودياً في قضية مقتل خاشقجي

أصدرت النيابة العامة في مدينة اسطنبول التركية اليوم الأربعاء لائحة اتهام بحق 20 مواطنا سعوديا بالتورط في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أوائل أكتوبر عام 2018.

وطالبت النيابة بموجب اللائحة بسجن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق، أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، بتهمة "التحریض على القتل المتعمد مع التصميم والتعذيب بشكل وحشي".
كما طالبت اللائحة بفرض عقوبة السجن المؤبد المشدد على 18 شخصا متهمين بتنفيذ عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية داخل قنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018.
وبعد سلسلة روايات متناقضة، اعترفت السلطات السعودية تحت الضعط الدولي المكثف بأن الصحفي الذي اختفى عقب دخوله مقر قنصلية المملكة في اسطنبول قُتل على أيدي فريق أمني قدم من المملكة، ملقية اللوم في الجريمة على مسؤولين سعوديين منفردين.
وأصدر القضاء السعودي حكم الإعدام بحق خمسة أشخاص مدانين بتهمة تنفيذ عملية قتل الصحفي، مع إخلاء سبيل القحطاني والعسيري، أرفع مسؤولين متهمين رسميا في المملكة بالقضية، لـ"عدم كفاية الأدلة" ضدهما.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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