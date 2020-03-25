وفاة وزير الدفاع السوداني بذبحة صدرية في جنوب السودان قال متحدث باسم الجيش السوداني اليوم الأربعاء إن وزير الدفاع السوداني الفريق جمال الدين عمر توفي بذبحة صدرية مفاجئة في جوبا عاصمة جنوب السودان حيث كان يشارك في مفاوضات بين الحكومة والجماعات المسلحة.