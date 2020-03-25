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رقم الخبر: 278687 تاريخ النشر: آذار 25, 2020 الوقت: 14:53 الاقسام: عربيات  
وفاة وزير الدفاع السوداني بذبحة صدرية في جنوب السودان

وفاة وزير الدفاع السوداني بذبحة صدرية في جنوب السودان

قال متحدث باسم الجيش السوداني اليوم الأربعاء إن وزير الدفاع السوداني الفريق جمال الدين عمر توفي بذبحة صدرية مفاجئة في جوبا عاصمة جنوب السودان حيث كان يشارك في مفاوضات بين الحكومة والجماعات المسلحة.

وكان عمر عضوا في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهرا مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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